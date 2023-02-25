Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Ущерб на миллиард тенге: в Мангистау задержана преступная группа, истреблявшая сайгаков

    25 Февраля 2023, 11:09

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности проводятся мероприятия по пресечению криминального браконьерского «бизнеса». Так, совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    В январе т.г. при попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета Мангистауского региона.

    Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.

    В рамках досудебного расследования по п.2 ч.3 ст.339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мангистауская область КНБ Сайгак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог