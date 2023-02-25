Ущерб на миллиард тенге: в Мангистау задержана преступная группа, истреблявшая сайгаков

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности проводятся мероприятия по пресечению криминального браконьерского «бизнеса». Так, совместно с органами прокуратуры проведена спецоперация по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В январе т.г. при попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителей криминалитета Мангистауского региона.

Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более 1 млрд тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане.

В рамках досудебного расследования по п.2 ч.3 ст.339 УК РК проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности.