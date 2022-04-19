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    Ущерб Казахстану от аварии на КТК оценивается в 100-150 млрд тенге - Минфин

    19 Апреля 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ущерб в связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) оценивается Казахстану в пределах 100-150 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения, будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 миллиардов тенге. Если устранят быстро, естественно, тогда будет меньше. В пределах 100-150 миллиардов тенге - это только по КТК», - сообщил журналистам Ерулан Жамаубаев после заседания Правительства.

    Напомним , оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского трубопроводного консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма. Об этом стало известно 22 марта текущего года.

    Комментируя аварию, министр энергетики РК Болат Акчулаков назвал возможный пессимистичный сценарий по ситуации на Каспийском трубопроводном консорциуме.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Происшествия Минфин РК Нефть
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