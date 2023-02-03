Ущерб более 6,1 млрд тенге: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Районным судом №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 16-ти подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что подсудимый А. и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017-го по декабрь 2020 года.

«Согласно разработанному плану, А. и другие открыли ТОО «Q» и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения. ТОО служило для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков. Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории республики. При этом ТОО имело структурные отделения в городах Шымкент, Туркестан, Астана, Караганда, Тараз, Актау, Атырау, Уральск, Актобе, Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков», - сообщили в пресс-службе районного суда.

По данным суда, подсудимый А. совместно с другими участниками проводили рекламные компании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий в экономической деятельности, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке. Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере - в сумме 6 136 223 773 тенге.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении у пятерых подсудимых несовершеннолетних детей, а также привлечения к уголовной ответственности впервые, отягчающие обстоятельства органом досудебного разбирательства не вменялись.

Кроме этого, суд учел мнение прокурора, который просил назначить подсудимым 6,8 лет лишения свободы и мнение потерпевших, которые поддержали позицию прокурора.

«Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем. 15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет», - отметили в суде.

Еще одному подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.



