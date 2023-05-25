Урожайность в Казахстане отстает от показателей стран-партнеров по ЕАЭС – сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Устаревшие методы ведения сельского хозяйства, низкий уровень отечественного семеноводства, слабая переработка сельхозпродукции. Эти и другие проблемы зерновой отрасли Казахстана в своём депутатском запросе поднял сенатор Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обратил внимание сенатор и на проблемы в отечественном семеноводстве. Али Бектаев считает низким уровень селекционной работы в казахстанских НИИ, отчего крестьяне ежегодно высевают семена зарубежной селекции.

«Считаю, что проблемы казахстанского зернового производства должны быть глубоко изучены. Для этого нужно создать рабочую группу с участием ученых и специалистов. В результате должны быть разработаны системные меры в модели программы стабилизации производства зерна, в которую интегрированы другие заинтересованные направления АЭК. Отдельный раздел указанной программы должен быть посвящен развитию отечественной селекции и семеноводческой системы», - предложил депутат.



