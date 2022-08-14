Урожай инжира собирают в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска собирают урожай с фигового дерева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Работники оранжереи сорвали уже больше 30 соцветий инжира и считают это успехом, так как субтропическое растение, просто так на севере страны расти, не сможет. Инжир считается одной из самых древних культур. Его плоды богаты витаминами, макро- и микроэлементами. Кроме того, полезные свойства соплодий позволяют широко использовать инжир в народной медицине.

«Инжир – это не плод, это не ягода, это не фрукт. Это соцветие! То есть плоды находятся внутри инжира. Вот сейчас мы его разрежем, и покажем, что это цветок. Вот он находится внутри, а самые мелкие вот эти косточки – это и есть плоды инжира. А в сочетании это вкусно и полезно. Листья инжира тоже полезны. Незрелые плоды кушать нельзя. У них выделяется молочко, которое при попадании на кожу вызывает либо аллергическую реакцию, либо раздражение». - делится озеленитель ботанического сада Анна Ляшенко.



















