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    Уровень прогнозируемого роста ВВП озвучили в Миннацэкономики

    2 Марта 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин сообщил, что в 2023 году рост валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По оценкам международных финансовых организаций, рост мировой экономики в 2023 году прогнозируется в пределах 1,7- 2%. Консенсусный прогноз цен на нефть марки Brent на 2023 год составляет 87,3 доллара США за баррель. Средняя цена с начала года сложилась на уровне 84 доллара за баррель. По оперативным данным, рост ВВП в 2022 году составил 3,2%», - сказал Азамат Амрин, представляя проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы».

    Он отметил, что в 2023 году, по оценке отраслевых министерств, в секторах экономики ожидается положительная динамика в ранее одобренных значениях.

    «Исходя из оперативных данных по ВВП в 2022 году, роста мировой экономики на 2023 год и обновленных прогнозов по ценам на экспортные товары, макроэкономические показатели страны сохранились на ранее одобренном уровне. Реальный рост ВВП остается неизменным на уровне 4%, цены на нефть – 85 долларов за баррель, объем добычи нефти – 92,6 млн тонн. Также сохранены прогнозы роста промышленности - 4,6%, сельского хозяйства - 3%, строительства - 3,8%, торговли - 6,2%, транспорта-3,3%. Объем экспорта остался на уровне 80,9 млрд долларов, уровень импорта – 45,7 млрд долларов», - добавил спикер.

    Ранее заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов сообщил о росте индекса деловой активности в стране.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Бюджет Миннацэкономики
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