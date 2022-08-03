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    • Уровень инфляции в Пакистане достиг 14-летнего максимума

    3 Августа 2022 11:23

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – По данным Пакистанского бюро статистики, индекс потребительских цен Пакистана - основной показатель инфляции - вырос на 24,93 процента в годовом исчислении в июле, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India Blooms News Service.

    Уровень инфляции в стране достиг 14-летнего максимума. В последний раз цены так быстро росли в ноябре 2008 года, когда индекс потребительских цен был зафиксирован на уровне 24,3 %. С тех пор индекс в основном оставался ниже 15 процентов, за некоторыми исключениями.

    Согласно статистике, показатели резкого роста общей инфляции в мае составили 13,8 %, а в июне 21,3 %.

    В документе сообщается, что высокая инфляция связана с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары, включая растительное масло, овощи, бобовые, пшеницу, рис, молоко, плату за электроэнергию, моторное топливо, строительные материалы и аксессуары для автомобилей.


    Фото: indiablooms.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #Пакистан #Кризис #Мировые новости
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