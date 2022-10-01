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    Уровень инфляции в Германии достиг 10 процентов

    1 Октября 2022, 16:53

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Германии достигла рекордных 10 % в сентябре, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    При этом ведущие экономические аналитические центры считают, что экономика Германии войдет в рецессию. Под давлением высоких цен на энергоносители и продовольствие инфляция в сентябре в Германии выросла до 10 %.

    В августе текущего года этот показатель составил 7,9 %. По данным федерального статистического управления Destatis, цены на энергоносители в сентябре 2022 года были на 43,9 % выше, чем в том же месяце прошлого года.

    Управление статистики отметило, что ситуацию усугубило прекращение субсидий на топливо и отмена льготного проездного билета на общественный транспорт в размере 9 евро.

    Канцлер Германии Олаф Шольц объявил в четверг о планах помощи в связи с энергетическим кризисом в размере 150-200 млрд евро.

    «Правительство Германии сделает все, чтобы цены упали», - заявил О. Шольц на пресс-конференции.

    Согласно прогнозам аналитических центров, кризис на газовых рынках, стремительный рост цен на энергоносители и значительное падение покупательной способности подтолкнут немецкую экономику к рецессии, пишут местные СМИ.

    Высокая стоимость энергии была ведущим фактором, подталкивающим Германию к рецессии, сказал Торстен Шмидт, руководитель отдела экономических исследований аналитического центра RWI.

    Шмидт заявил на брифинге для СМИ, что крупнейшая экономика Европы сократится во второй половине 2022 года. Неполное восстановление после глобальной пандемии COVID-19 является одним из факторов, также влияющим на экономическое будущее Германии.

    Фото: ctillc.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Германия Мировые новости Инфляция
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