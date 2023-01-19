Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 464.34 eur/kzt 504.64

    rub/kzt 6.76 cny/kzt 68.78
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Уровень двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана высокий – глава МИД КР

    19 Января 2023, 21:36

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства, рассказал о результатах кыргызско-казахстанского сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Между Кыргызстаном и Казахстаном нет никаких политических противоречий. Союзнические двусторонние отношения с Казахстаном будут развиваться и далее. В мае 2022 года во время официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в КР обсуждены все имеющиеся вопросы двустороннего характера, основное внимание уделено развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Обсуждалась возможность увеличения объема торговли между двумя странами. Кроме этого, на кыргызско-казахстанской границе создаются индустриальные торгово-логистические центры, по которым определены земельные участки и утверждено финансирование. В этом году казахстанские компании начнут строить. Это даст возможность фермерам осуществлять торговлю цивилизованным образом», - отметил министр внешнеполитического ведомства.

    Глава МИД КР также остановился на итогах культурно-гуманитарного сотрудничества.

    «В октябре 2022 года в Казахстане прошли дни культуры Кыргызской Республики, в рамках которых состоялись Дни кыргызского кино. В церемонии официального открытия мероприятия приняли участие главы двух государств Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель. По сотрудничеству в сфере образования в прошлом году Республика Казахстан увеличила количество ежегодных образовательных грантов с 10 до 50 мест», - добавил спикер.

    Министр Жээнбек Кулубаев высоко оценил уровень двусторонних отношений Кыргызстана и Казахстана, отметив наличие больших перспектив и понимания как у высшего руководства, так и населения. По его мнению, министерствам и ведомствам двух государств нужно активизировать работу по развитию двустороннего сотрудничества.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Внешняя политика Казахстана Кыргызстан Сотрудничество Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обязательное медстрахование введут в Кыргызстане
    Определены участки деятельности пограничных представителей между Казахстаном и Кыргызстаном
    Президент РК встретился с вице-премьером ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана
    Популярное
    1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
    2 Алихан Смаилов стал председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
    3 Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
    4 Строителей в Таразе наказывают за самоуправство
    5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза
    Новости партнеров