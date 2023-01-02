Уровень безработицы в ВКО ниже республиканского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Региональной службе коммуникаций ВКО прошла пресс-конференция с участием первого заместителя акима области Алмасхана Сматлаева, который рассказал об итогах социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ».

Череду брифингов, организованных во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в рамках концепции «слышащего государства», в преддверии нового года завершил первый заместитель акима Алмасхан Сматлаев и проинформировал журналистов о итогах социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за 2022 год.

«В области обеспечивается стабильный и качественный рост показателей экономики. По итогам года объемы производства промышленности вырастут на 102,6%, сельского хозяйства - 103%, строительных работ - 105,9%, инвестиций - 106%», - сообщил Алмасхан Бауржанович.

При этом, по данным спикера, поступления в государственный бюджет увеличились в 1,3 раза. Валовой региональный продукт достигнет 3,5 трлн тенге с ростом на 103,5%.

«Среднемесячная заработная плата выросла на 124% и составляет 276 тысяч тенге. Уровень безработицы не превышает 4,8%, тогда как по РК – 4,9%», - заключил первый замакима ВКО.



