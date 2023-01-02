Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Уровень безработицы в ВКО ниже республиканского

    2 Января 2023, 09:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Региональной службе коммуникаций ВКО прошла пресс-конференция с участием первого заместителя акима области Алмасхана Сматлаева, который рассказал об итогах социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ».

    Череду брифингов, организованных во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, в рамках концепции «слышащего государства», в преддверии нового года завершил первый заместитель акима Алмасхан Сматлаев и проинформировал журналистов о итогах социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области за 2022 год.

    «В области обеспечивается стабильный и качественный рост показателей экономики. По итогам года объемы производства промышленности вырастут на 102,6%, сельского хозяйства - 103%, строительных работ - 105,9%, инвестиций - 106%», - сообщил Алмасхан Бауржанович.

    При этом, по данным спикера, поступления в государственный бюджет увеличились в 1,3 раза. Валовой региональный продукт достигнет 3,5 трлн тенге с ростом на 103,5%.

    «Среднемесячная заработная плата выросла на 124% и составляет 276 тысяч тенге. Уровень безработицы не превышает 4,8%, тогда как по РК – 4,9%», - заключил первый замакима ВКО.
    Восточно-Казахстанская область Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким будет 2023 год для Актюбинской области
    Смертность сократилась в ВКО
    С 15 населенных пунктов ВКО снята угроза подтопления
    Арендным жильем планируют обеспечить более 400 очередников в ВКО
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
    2 30-градусные морозы прогнозируют в январе в СКО
    3 Геннадий Головкин номинирован на «Лучший бой года»
    4 Туман и гололед ожидаются в Казахстане 2 января
    5 Петропавловск-2023: что ждет горожан в новом году
    Новости партнеров