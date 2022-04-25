Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Уровень безработицы в селах Казахстана достиг 4,8%

    25 Апреля 2022, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность занятых на селе составила 3,6 млн человек. Данный показатель снизился на 2,7% за последние три года. Об этом, поднимая тему безработицы в селах страны, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из самых актуальных вопросов сельской местности является занятость населения и увеличение его доходов. Мы должны понимать, что за счет государства мы можем решить действительно все: отремонтировать улицы, школы, подвести воду. Если не будет стабильного дохода у жителя села, то будем иметь то, что имеем - миграцию», - обратился в ходе правительственного часа Альберт Рау.

    По итогам 2020 года по стране уровень безработицы в сельской местности составляет 4,8%.

    «Численность занятых на селе составила 3,6 млн человек и по сравнению с 2019 годом снизилась на 2,7%. При этом численность самозанятого населения составляет около 1,2 млн человек или 34% от экономически активного населения. Прорыва и ясных планов по вовлечению самозанятого населения и безработных на селе нет», - заявил мажилисмен.

    «Цитирую программу: будут приняты меры по синхронизации проекта «Ауыл-Ел бесігі» с мерами по финансированию аграрного бизнеса через НУХ «Байтерек», развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» и «Дорожной карты бизнеса 2025». Насколько выполняется синхронизация или это простая декларация? Большой вопрос!», - отмечает депутат Мажилиса.

    По словам А. Рау, особое внимание надо обратить на сельскую молодежь, где безработица заметно выше, чем в городе.

    «Именно поэтому в настоящее время сельская молодежь в своем большинстве уезжает в город в поисках лучшей жизни. У них недостаточный уровень профессионального образования и они не могут устроиться на хорошую работу. Но есть примеры когда такая же молодежь получает хорошие доходы, проживая и работая на селе», - считает депутат.

    Ранее сообщалось, что в Мажилисе проходит правительственный час, посвященный реализации программы «Ауыл-Ел бесігі». С докладом выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Общество Молодежь Ауыл – Ел бесігі Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО