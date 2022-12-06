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    Уроки переводятся на дистанционный формат в 0-4 классах второй смены в школах Костаная

    6 Декабря 2022, 11:53

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за морозов уроки переводятся на дистанционный формат в 0-4 классах в костанайских школах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской отдел образования.

    «Температура воздуха -25 градусов. Учащиеся второй смены 0-4 классов школ города Костаная переводятся на дистанционный формат обучения»,- добавили в городском отделе образования.

    С утра занятия для учащихся 0-5 классов были переведены в режим онлайн.

    Ранее сообщалось, что Занятия переведены на дистанционный формат в школах нескольких регионов республики из-за мороза: в Астане, Караганде и Абайской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование Погода
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