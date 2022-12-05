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    Уроки для всех школьников и учащихся колледжей первой смены отменили 6 декабря в Астане

    5 Декабря 2022, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 декабря в Астане отменили уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования

    «В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сказано в сообщении ведомства.

    Ранее сообщалось, что большая часть Казахстана в ближайшие трое суток будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается ясная, морозная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в Астане составит 29-31 градус мороза, днем 6 декабря будет 20-22 мороза.
    Астана Образование школа
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