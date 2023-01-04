Ураган и снегопад в Туркестанской области: во многих селах восстановлено электричество

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким области Дархан Сатыбалды специально посетил Байдибекский район, где ознакомился с работой по ликвидации последствий стихийного бедствия. Ответственным руководителям, специалистам поручено очистить дороги от снега и ускорить ремонт электросетей в населенных пунктах. Глава региона встретился с жителями и доложил им о работе по ликвидации последствий снегопада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Как вы знаете, в некоторых районах сложилась сложная ситуация в связи со снегопадом, ветрами и метелью. Этот вопрос на контроле. Сегодня здесь руководство и специалисты департамента по ЧС и компании «ОнтустикЖарыкТранзит». Срочно ремонтируют поврежденные электросети, в населенные пункты дадут свет», - сказал аким.

Напомним, из-за сильных ветров и метелей в Созакском, Отрарском, Казыгуртском, Сауранском, Байдибекском районах были отключены электрические сети. Во многих населенных пунктах они восстановлены, работы продолжаются в оставшихся поселках.

Со стороны ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 37 бригад и 41 единица техники ведут работы по восстановлению ущерба. В целях ускорения работ формируются дополнительные бригады по восстановлению поврежденных электросетей.

Напомним, в начале нового года в Туркестанской области из-за резких изменений погоды в горных районах порывы ветра превысили 30 м/с, выпал сильный снег. Дороги республиканского значения в горных районах были перекрыты, в ряде населенных пунктов вышли из строя электрические сети. Ситуация взята под контроль акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Подведомственные областному акимату структуры, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, представители департамента внутренних дел, энергетики «Оңтүстікжарық», техника «Казавтожол» перешли на усиленный режим работы в режиме 24/7.



