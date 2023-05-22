Упростить доступ к рынку электронной коммерции для малых и средних предприятий намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции открыто к сотрудничеству и к совместной работе по упрощению доступа к рынку электронной коммерции для малых и средних предприятий. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши усилия направлены на то, чтобы вывести казахстанские предприятия на цифровой рынок, используя колоссальный опыт наших партнеров. Одним из инструментов нефинансовой поддержки экспортеров является вывод отечественных экспортеров на электронную платформу Alibaba.com», - сказал Кайрат Торебаев.

В целом, по его словам, за 2020 - 2022 годы 220 компаний были размещены на платформе Alibaba. «Для компаний, размещенных на платформе, создаются мини-сайты и проводятся обучающие вебинары по работе на платформе и продвижению своих товаров. Совокупный объем продаж участников программы за указанный период составил около 225 млн долларов США. В текущем году мы продолжаем работу по предоставлению золотых аккаунтов и 70 компаний получат данную возможность», - добавил Кайрат Торебаев.

По его словам, в рамках недавнего визита Президента РК в город Сиань организовано проведение церемонии открытия Национального павильона на электронной платформе «JD.com». Открытие национального павильона на данной платформе позволит усилить присутствие наших продуктов на китайском рынке и повысить их конкурентоспособность.



