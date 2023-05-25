Упрощение торговли и стипендиальные программы: почему Казахстану и ЕС важно развивать отношения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономические связи и новые возможности партнерства между Казахстаном и Европейским союзом за последние годы достигли значительного прогресса. Казахстан за это время стал стратегическим партнером для Евросоюза в центральноазиатском регионе. Поэтому сторонам важно постоянно работать над устранением барьеров и улучшением условий для развития многостороннего сотрудничества. Насколько успешно они с этим справляются, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Казахстан стратегический партнер ЕС в центральноазиатском регионе

Отношения Казахстана и Европейского Союза развиваются последовательно на протяжении 30 лет. За это время выстроены эффективные партнерские отношения. Это хорошо отражается на экономике Казахстана, стран Евросоюза, а также всех стран центральноазиатского региона. В целом, продвижение Казахстана и Центральной Азии на глобальном уровне является одним из приоритетов внешней политики Президента Касым-Жомарта Токаева. В свою очередь Центральная Азия для ЕС представляет собой растущий рынок с населением почти 80 млн человек. Кроме того, регион обладает хорошим геополитическим положением, транзитными возможностями, а также потенциалом для поддержки глобального энергетического и «зеленого» развития.

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Упрощение торговых процедур

Стратегическое расположение Казахстана как ворот в Центральную Азию в сочетании с его богатыми природными ресурсами сделало его привлекательным торговым партнером для Европейского союза. Внешнеторговый оборот Казахстана, по данным Бюро национальной статистики МНЭ РК, в январе-марте 2023 года составил $32,7 млрд. Для сравнения, в январе-марте 2022 года внешнеторговый оборот увеличился на 13,4% в номинальном выражении, в том числе экспорт - $18,7 млрд и импорт - $13,9 млрд. Товарооборот со странами ЕС за этот период достиг $10,5 млрд, что составляет 32,2 % от общего товарооборота. Экспорт достиг $8 млрд, в то время как импорт составил $2,5 млрд.

Динамика торгово-экономических отношений между Казахстаном и ЕС ежегодно растет. Евросоюз является одним из основных торговых и инвестиционных партнеров нашей страны, на долю которого приходится почти треть всей внешней торговли Казахстана. По итогам 2022 года, по данным Бюро национальной статистики, товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увеличился на 38% по сравнению с 2021 годом и составил $41,8 млрд. Этот показатель внес свой вклад в уровень товарооборота между всеми странами Центральной Азии и Евросоюзом, который составил $49 млрд, увеличившись до 61% по сравнению с 2021 годом.



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По мнению экспертов, на улучшение уровня товарооборота между Казахстаном и ЕС положительно сказался документ нового поколения, заключенный между странами в 2015 году и вступивший в силу 1 марта 2020 года — Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Республикой Казахстан. Согласно соглашению, стороны предоставляют друг другу режим наибольшего благоприятствования во всех областях торговли. В результате 2022 год стал прорывным в сотрудничестве между партнерами. В октябре прошлого года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева состоялась первая встреча глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета, которая стала важной вехой в развитии отношений всего региона с Евросоюзом. А между Казахстаном и ЕС началась, так называемая, новая глава взаимодействия, которая ознаменовалось запуском сотрудничества в новых областях.

Так, было достигнуто важное соглашение по установке ветряных-солнечных электростанций в Казахстане и производства 3 млн тонн «зеленого водорода» (одна пятая часть потребности Европейского союза в «зеленом водороде»). Также, в ноябре 2022 года по инициативе Евросоюза, Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области цепочек создания стоимости устойчивого сырья, батарей и «зеленого водорода» на 50 млрд евро, который, как ожидается, будет способствовать установлению финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

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К слову, стороны постоянно работают над улучшением торгово-экономических отношений. 1 апреля 2023 года в Казахстане была запущена система онлайн-трекинга товаров, согласно которой электронные накладные и отслеживание грузов происходит в онлайн режиме. Онлайн трекинг был запущен в целях снижения теневого товарооборота с Россией и странами ЕАЭС, а также исключения налоговых потерь. Также, накануне в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о готовности Евросоюза облегчить визовый режим для казахстанцев.

В Алматы 18-19 мая 2023 года прошел второй Экономический форум «Европейский Союз – Центральная Азия», который явился своего рода продолжением предшествующих встреч и договоренностей между сторонами. В ходе этого форума Правительство Казахстана и ЕС подписали финансовое соглашение «Механизм сотрудничества ЕС - Казахстан» до 2024 года, которое будет поддерживать реализацию Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве в двух приоритетных областях: устойчивый экономический рост и верховенство права. В рамках этого предусматривается реализация проектов в Казахстане на сумму 9 млн евро.

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В церемонии подписания участвовали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Премьер-Министр назвал актуальные вопросы текущих взаимоотношений между партнерами, по которым стороны провели конструктивный диалог в ходе форума.

«Мы обменялись мнениями о реализации совместных проектов в сферах торговли, производства и «зеленой» энергетики. Развитие международных транспортных маршрутов имеет большое значение для обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Мы рассмотрели меры по развитию Транспкаспийского международного транспортного направления», — сказал Алихан Смаилов.

На форуме было отмечено, что международные транспортные коридоры начинают играть все большую роль, потому как они дают возможность обеспечить устойчивый экспорт и капитализировать транзитный потенциал.

Со своей стороны Валдис Домбровскис отметил, что отношения между Евросоюзом и Казахстаном развиваются очень динамично, чему способствуют соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве и меморандум в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.

«Мы также заинтересованы в развитии новых путей и возможностей транспортировки грузов между странами Центральной Азии и Европейского союза. Для этого необходимо привлечь инвесторов для работы здесь, в регионе, чтобы устранить «узкие» места в отношении транспортировки и помочь в развитии инфраструктуры», — сказал Валдис Домбровскис.

К слову, по данным Премьер-Министра РК, в плане расширения торгового сотрудничества, Казахстан может предложить странам из ЕС более 175 видов обработанных товаров на суммы свыше $2,3 млрд в год в таких отраслях как машиностроение, производство железа, стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Будучи крупным производителем зерна, Казахстан также может стать стратегическим партнером ЕС в реализации глобальной продовольственной повестки.

Также в ходе форума состоялся официальный запуск регионального портала по упрощению процедур торговли «Info Trade Central Asia Gateway», который предоставит бизнес-сообществу сквозной обзор трансграничных формальностей вдоль коридоров Центральной Азии.

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Расширение инвестиционного потенциала ЕС с ЦА через Казахстан

По данным Министерства иностранных дел Казахстана, за последнее десятилетие Европейский союз инвестировал более $120 млрд в Центральную Азию, из которых 70% приходится на Казахстан. В целом, за годы независимости в Казахстан было привлечено более $170 млрд прямых иностранных инвестиций из ЕС, при этом объем ПИИ ежегодно растет.

По мнению экспертов, Евросоюз делает ставку на Казахстан, поскольку Казахстан готов быть проводником развития многих аспектов в центральноазиатском регионе, например, актуальный на сегодня переход к «зеленой» энергетике. В ходе экономического форума Премьер-Министр Алихан Смаилов упомянул об этом.

Фото: ur.hse.ru

«Достижение углеродной нейтральности к 2060 году является для нас стратегической задачей. В этом году мы приняли соответствующую национальную стратегию. «Зеленая» энергетика составляет 5% от общего объема производства электроэнергии без учета крупных гидроэлектростанций. Наша цель ввести к 2030 году еще не менее 7 ГВт доведя долю ВИЭ до 16%. Казахстан готов стимулировать «зеленый» переход в Центральной Азии. В этом контексте хотел бы отметить возможности Международного финансового центра «Астана». Он является важной платформой для привлечения «зеленых» инвестиций, основанных на британском праве с независимым судом и международным арбитражным центром», — заявил Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-Министр призвал IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане.

«В этом контексте Казахстан готов активно участвовать в проектах Global Gateway, Team Europe и инициативе Европейского союза по цифровой связанности с Центральной Азией. Казахстан уже предоставил платформу для европейских спутниковых компаний для создания регионального хаба. К 2025 году мы планируем обучить как минимум 100 тысяч квалифицированных специалистов в IT-сфере. Пользуясь данной возможностью, я бы хотел призвать IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане. Таким образом, технопарк Astana Hub, как активный региональный игрок, может стать удобной платформой с необходимыми условиями для развития», — сказал глава Правительства.

Он добавил, что Казахстан создает благоприятные условия для развития цифровой трансформации.

«Мы создаем систему банкинга и реализуем цифровую трансформацию государственного правления. Также быстрыми темпами развивается цифровая коммерция. Многообещающей областью развития Казахстана является рынок финансовых технологий, который стал крупнейшим в регионе и имеет значительный потенциал к инновациям», — заключил Премьер.

Фото: e-cis.info



К слову, в марте этого года Microsoft объявил об открытии мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром по привлечению продвинутых технологий и ноу-хау. Данный хаб будет охватывать не только Центральную Азию, но также Азербайджан, Армению, Грузию и Пакистан.

Инициатива Казахстана по созданию центральноазиатского пространства высшего образования

В целом, Казахстан очень активно поддерживает образовательные инициативы между сторонами. 24 мая в Астане состоялось 20-е заседание Комитета по сотрудничеству между Европейским союзом и Казахстаном. Заседание проходило под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и заместителя управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Люка Девинь. В ходе встреч обсуждалось участие Казахстана в программе Erasmus+ (2021-2027 гг.), и ЕС упомянул о хорошей представленности казахстанских студентов среди стипендиатов совместных магистерских программ Erasmus Mundus, где в 2022 году было зарегистрировано 59 стипендиатов. Опираясь на опыт участия Казахстана в предыдущих Рамочных программах ЕС по исследованиям и инновациям, ЕС призвал Казахстан участвовать в Horizon Europe в партнерстве со своими европейскими коллегами, включая действия по научной мобильности имени Марии Склодовской-Кюри.

В целом, ЕС приветствовал вклад Казахстана в Европейское пространство высшего образования и его стремление расширить эту роль путем создания центральноазиатского пространства высшего образования.

Таким образом, по мнению экспертов, Казахстан и Евросоюз постоянно подтверждают приверженность сотрудничеству, которое подкрепляется не только заключением меморандумов, но и реальных финансовых соглашений с инвестициями на последующий период. При этом, Казахстан улучшает свои экономические показатели, развивает новые компетенции за счет иностранных инвесторов и укрепляет свою роль в регионе.