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    Упразднение детских домов в Казахстане прокомментировал министр

    12 Января 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется работа по законодательному закреплению приемных профессиональных семей. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев ответил на вопрос, приведет ли это к упразднению детских домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он подчеркнул, если сегодня ребенок сначала поступает в организации для детей, а потом уже распределялся в семьи, то после принятия закона ребенок будет иметь возможность находиться в семье.

    Планируется, что дети в приемной профессиональной семье могут быть определены на краткосрочный срок до 3-х месяцев и на долгосрочный срок от 3-х месяцев и до достижения совершеннолетия. Передача детей на воспитание будет осуществляться на основании договора. Приемные родители будут получать оплату за свой труд в зависимости от количества детей и сроков пребывания их в семье.

    По словам министра, проект закона уже разработан, в ближайшее время документ будет внесен в Парламент. В октябре текущего года планируется его принятие.

    В кулуарах расширенного заседания коллегии Министерства просвещения журналисты поинтересовались, значит ли принятие закона упразднение детских домов в Казахстане.

    «Сказать, что окончательно будут упразднены детские дома, считаю неправильным. Они будут трансформироваться в центры поддержки детей. Данный законопроект должен устояться, дать свои результаты. Поэтому, сразу убирать детские дома считаю нецелесообразным. Должен внедриться проект. Потом, изучив, с экспертами, учеными мы будем дальше продолжать свою работу в этом направлении», - пояснил Гани Бейсембаев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Права человека Минпросвещения РК Дети
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