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    Управление внутренней политики СКО возглавил бывший замакима Петропавловска

    28 Февраля 2023, 19:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области руководителем управления внутренней политики стал Аскар Хабибулин. До назначения он был заместителем акима Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аскару Хабибулину 44 года. Он является уроженцем Северо-Казахстанской области. Окончил местный вуз по специальности «историк», Центрально-Азиатский университет по специальности «Бакалавр юриспруденции».

    В 2008 году пришел на государственную службу.

    Работал главным специалистом отдела культуры и развития языков Петропавловска,​ ​главным специалистом организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима города, главным инспектором акима Северо-Казахстанской области.

    В разные годы занимал должность ​ ​начальника отдела внутренней политики Петропавловска, Мамлютского района, руководителя отдела информационной политики, заместителя управления внутренней политики области.

    С 2019 года до настоящего назначения был заместителем акима Петропавловска.

    Ранее сообщалось, что руководителем управления координации занятости и социальных программ в СКО назначен Ринат Ельжасов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Назначения Петропавловск
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