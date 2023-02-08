Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Управление пенсионными активами казахстанцев: какие требования будут к иностранным компаниям

    8 Февраля 2023, 13:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Сенате обсудили предложение Нацбанка по предоставлению возможности вкладчикам ЕНПФ возможности передачи пенсионных активов в управление иностранным компания. Для этого, к иностранным компаниям предусмотрен ряд требований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день управляющие компании должны обладать лицензией на управление инвестиционным портфелем, они должны соблюдать дополнительные требования по капиталу, у них должна быть безупречная репутация», - сказала заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

    По ее словам, у них должен быть крупный акционер в лице казахстанского резидента.

    «Есть известные иностранные управляющие компании, которые управляют значительным объемом пенсионных активов, в том числе которые управляют активами национального фонда тоже, и которые на сегодняшний день зарекомендовали себя как эффективные управляющие. Поэтому предлагаем расширить возможности таких компаний по управлению активами на территории Казахстана», - отметила спикер.

    «В частности, самым значительным критерием будет рейтинг самого управляющего, то есть инвестиционный кредитный рейтинг его управления и репутация на рынке. Вот эти критерии будут для него самыми отпрядающими. Также снижать критерии для входа с точки зрения капитала никто не собирается», - добавила Мария Хаджиева.

    Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана ЕНПФ Пенсия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
    Выплаты из Нацфонда: возможность передачи накопленных средств по наследству рассматривают в РК
    66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года
    Пенсионное обеспечение военнослужащих - какие поправки инициируют в Казахстане
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров