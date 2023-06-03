Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании сотрудников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании своих сотрудников, передает МИА «Казинформ».

«Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности.

За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», - сказано в сообщении управления.

Напомним, в социальных сетях распространилась информация о задержании сотрудников управления градостроительного контроля Алматы.