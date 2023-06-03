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    Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании сотрудников

    3 Июня 2023, 13:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление градостроительного контроля Алматы опровергло информацию о задержании своих сотрудников, передает МИА «Казинформ».

    «Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что информация, изложенная в социальных сетях о задержании сотрудников управления не соответствует действительности.

    За распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством», - сказано в сообщении управления.

    Напомним, в социальных сетях распространилась информация о задержании сотрудников управления градостроительного контроля Алматы.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Акимат Другие государственные органы Фейки
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