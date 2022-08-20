Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Уполномоченный по правам ребенка назначен в Акмолинской области

    20 Августа 2022 01:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области назначен уполномоченный по правам ребенка. Им стала Асем Асаинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Распоряжением акима Акмолинской области на должность регионального уполномоченного по правам ребенка от неправительственного сектора назначена Асаинова Асем Ануарбековна – руководитель центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» по Акмолинской области.

    Асем Ануарбековна с 2017 года является директором центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс». Также она член национального превентивного механизма по предотвращению пыток, Координационного совета уполномоченных по правам человека. Имеет опыт работы с детьми в рамках спецоперации «Жусан» по возвращению казахстанцев из Сирии. С 2021 года – член общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при акмолинском областном филиале партии «AMANAT».

    «Теперь в Акмолинской области будет свой уполномоченный, к которому за помощью могут обратиться как дети, так и родители. Уполномоченный по правам детей будет рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также будет участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детей. Уполномоченный по правам ребенка будет иметь беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения», - сказано на странице центра социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс» по Акмолинской области в сети Instagram.

    Уполномоченные по правам ребенка работают на общественных началах.

    Ранее сообщалось, что должность уполномоченного по правам ребенка вводится во всех регионах Казахстана.


    Фото: instagram.com/centr_shans_akmola

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Права человека #Назначения #Регионы #Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК
    Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО
    Кадровые назначения в РК за неделю
    Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров