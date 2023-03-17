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    Уполномоченный по правам человека в РК выступает за криминализацию бытового насилия

    17 Марта 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев заявил, что выступает за криминализацию бытового насилия в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На текущий момент, во всяком случае, нашему офису очевидным стало необходимость более внимательного рассмотрения вопроса о криминализации данного деяния. Мы, конечно, будем выступать за то, чтобы такое деяние было не просто уголовно наказуемым, но и не повторять ошибки прошлого. То есть, это должны быть дела публичного или частно-публичного обвинения, с тем, чтобы органы правопорядка могли и должны были собирать доказательства виновности агрессора, а не жертва или предполагаемый потерпевший», - сказал Артур Ластаев, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

    Артур Ластаев пояснил, что в 2017 году статью о бытовом насилии декриминализировали в связи с тем, что была проблема в том, что эта статья в Уголовном кодексе относилась к делам частного обвинения и предполагаемый потерпевший или потерпевшая сам или сама должны были искать доказательства виновности агрессора.

    «В тот момент было принято решение декриминализировать статью и вернуть в состав административных правонарушений, чтобы органы правопорядка могли приезжать и на месте пресекать противоправную деятельность агрессоров», - объяснил Артур Ластаев.

    Ранее сообщалось, что жертвы домашнего насилия стали активнее обращаться в полицию.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Права человека
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