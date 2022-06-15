Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Упавшего в Каспийское море мальчика спас военный в Актау

    15 Июня 2022, 16:13

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау командир одной из воинских частей спас ребенка, который упал в воду между пристанью и судном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщи в департаменте обороны Мангистауской области, происшествие случилось вечером 14 июня в 4-м микрорайоне областного центра. Мальчик упал в воду, после чего, как рассказывают очевидцы, раздался крик женщины.

    Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды. Правда, спасательного круга или жилета молодой человек так и не дождался, да и люди не сразу отреагировали на ситуацию. Только после крика спасителя они протянули руки, чтобы помочь вытащить мальчика.

    Позже выяснилось, что у молодого человека, бросившегося в воду за ребенком, отказала рука. Вода была слишком холодной, а глубина воды, куда упал мальчик, превышала рост его спасителя. Буквально на последних силах мужчине удалось вытолкнуть мальчика, которому на вид около восьми лет, из воды.

    Оказалось, что это морской пехотинец, а точнее командир 29011-й воинской части Военно-морских сил, десантно-штурмового батальона морской пехоты Агабек Макулбек.

    Выбравшись из воды, военный первым делом спросил у работников прогулочного парохода о наличии у них спасательных жилетов. Те промолчали.

    Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Спасение Вода Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Штайнмайер и Алихан Смаилов заложили капсулу времени для студентов Казахско-Немецкого института
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог