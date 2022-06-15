Упавшего в Каспийское море мальчика спас военный в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау командир одной из воинских частей спас ребенка, который упал в воду между пристанью и судном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщи в департаменте обороны Мангистауской области, происшествие случилось вечером 14 июня в 4-м микрорайоне областного центра. Мальчик упал в воду, после чего, как рассказывают очевидцы, раздался крик женщины.

Мать ребенка просила помощи у всех, кто умеет плавать. И практически в ту же секунду в воду бросился молодой мужчина. Через некоторое время он вытащил ребенка из воды. Правда, спасательного круга или жилета молодой человек так и не дождался, да и люди не сразу отреагировали на ситуацию. Только после крика спасителя они протянули руки, чтобы помочь вытащить мальчика.

Позже выяснилось, что у молодого человека, бросившегося в воду за ребенком, отказала рука. Вода была слишком холодной, а глубина воды, куда упал мальчик, превышала рост его спасителя. Буквально на последних силах мужчине удалось вытолкнуть мальчика, которому на вид около восьми лет, из воды.

Оказалось, что это морской пехотинец, а точнее командир 29011-й воинской части Военно-морских сил, десантно-штурмового батальона морской пехоты Агабек Макулбек.

Выбравшись из воды, военный первым делом спросил у работников прогулочного парохода о наличии у них спасательных жилетов. Те промолчали.

Агабек Макулбек говорит, что раньше с подобной ситуацией сталкивался лишь на учениях, и рад, что в реальной жизненной ситуации сумел успешно выполнить свой гражданский долг.