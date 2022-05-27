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    United Nations Staff Officer Course завершился в Алматы

    27 Мая 2022, 21:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сертификаты о повышении квалификации получили 15 представителей силовых ведомств Казахстана, Великобритании, Мозамбика и Пакистана. Торжественное вручение документов об окончании курса приурочено к Международному дню миротворца ООН. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В течение двух недель казахстанские и зарубежные инструкторы ознакомили слушателей со структурой, принципами и процедурами, правовыми рамками, регулирующими миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций.

    Слушателям предоставили информацию по основным функциям отделов и служб международных штабов в миссиях ООН. На основе соответствующего сценария были организованы штабные тренировки по отработке процессов планирования и принятия решений. Особое внимание в ходе курса было уделено изучению гендерных аспектов миротворческой деятельности, кодексу поведения и безопасности человека.

    «Республика Казахстан, являясь ответственным членом мирового сообщества, вносит практический вклад в международные усилия по сохранению мира и стабильности, в том числе в рамках миротворческой деятельности ООН», - сказал начальник Центра миротворческой подготовки Министерства обороны полковник Бауыржан Нигметуллин.

    Он поблагодарил преподавателей и слушателей за совместную плодотворную работу, пожелал успехов и выразил уверенность, что полученные знания помогут им при выполнении задач в миротворческих миссиях, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Алматы Армия
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