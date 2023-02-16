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    Уникальный спортивный турнир пройдет на территории национального парка Бурабай

    16 Февраля 2023, 13:06

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - 19 февраля в курортной зоне «Бурабай» пройдет международный турнир по бегу на льду «BURABAY ICE 2023». Соревнование соберет настоящих фанатов трейлраннинга из регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. В качестве участников забега уже зарегистрировались около 200 спортсменов, передает МИА «Казинформ».

    Турнир организован общественным объединением «Экстремальная Атлетика», ТОО «Бурабай-Даму» УДП РК и ИП «Rebel Running».

    Соревнования по бегу пройдут на нескольких дистанциях: 7 км, 14 км и 21,1 км, а также скандинавская ходьба - 7 км. Место старта - лодочная станция на озере Бурабай.

    «В забеге принимают участие спортсмены-любители всех возрастов. Основные цели мероприятия – популяризация здорового образа жизни, привлечение внимания к экологической конценпции «Leave no Trace». Соревнование станет первой и единственной в Казахстане экстремальной гонкой по льду озера. Данный забег является одним из трех в серии забегов региона и для всех, кто пробежит все три, будет отдельная призовая категория» - сообщил директор соревнования Павел Тенцер.

    «Мы с удовольствием поддержали этот турнир. Для нас важно увеличить количество различных мероприятий в курортной зоне Бурабай, которые способствуют развитию туристских дестинаций национального парка. Мы надеемся, что «BURABAY ICE 2023» превратится в один из массовых и традиционных мероприятий нашего края», - отметил Касымжан Кенжешов, заместитель генерального директора ТОО «Бурабай даму».

    Фото: udp-rk.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Боровое
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