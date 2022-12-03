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    Уникальные кадры тюркологического съезда с участием Ахмета Байтурсынова показал Jibek Joly

    3 Декабря 2022, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek Joly вышел документальный фильм Майи Бекбаевой к 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В фильме показаны уникальные кадры первого всесоюзного тюркологического съезда, который прошел в феврале 1926 года в Баку. Долгие годы стенограммы съезда были под грифом «совершенно секретно». Они были рассекречены два год назад. На ту встречу прибыли более 100 делегатов, чтобы обсудить важные для братских стран вопросы, в том числе интеграции, сближения и языка. Казахстанскую делегацию возглавил Ахмет Байтурсынов. Позже участники съезда были репрессированы. Из 130 делегатов в живых остались только трое. Казахская делегация была уничтожена в полном составе, в том числе был убит и Ахмет Байтурсынов.

    Этот съезд стал последним мероприятием, на котором побывал выдающийся деятель как официальный представитель своей страны, и последним мероприятием, на котором поднималась тема тюркского единства и тюркского мира.

    «Большевики боялись не только объединения тюрков, большевики боялись любых форм национального объединения (…) Тюрки – это большой древний этнос, гораздо более древний, чем славяне. Естественно, большевики боялись объединения тюрков», - пояснил события историк-архивист Куандык Кудайбергенов.

    В своей работе Майя Бекбаева показала современный Оренбург. В этот город Ахмет Байтурсынов впервые попал в детстве, учился в школе, основанной Ыбраем Алтынсариным. Этот же город стал местом его ссылки после участия в запуске Каркаралинской петиции. Под петицией свои подписи поставили 17 тыс. человек. Она была адресована царю с требованием прекратить переселенческую политику и экспроприацию казахских земель, пересмотреть систему образования и создать отдельный казахский муфтият, независимый от России. Авторы петиции были арестованы.

    Также в картине показан дом, где жил Ахмет Байтурсынов. В этом же здании располагалась редакция газеты «Казах», тираж которой насчитывал 8 тыс. экземпляров. По словам востоковеда Ахата Салихова, газета сыграла большую роль в просвещении казахского народа, информировании о текущих событиях, также в становлении письменного литературного казахского языка. Тут же в Оренбурге Ахмет Байтурсынов написал острокритический сборник стихотворений «Маса».

    Автор документального фильма уделила внимание и личной жизни выдающегося деятеля, в том числе индивидуальности его жены Бадрисафы Байтурсыновой.

    Одни из последних кадров – кадры памятника жертвам политических репрессий в поселке Жаналык под Алматы, где мог быть похоронен Ахмет Байтурсынов.

    Фильм является частью проекта «Наша история», посвященного историческим личностям, внесшим особую лепету в развитие страны. Ранее Майя Бекбаева была награждена золотой медалью ТЮРКСОЙ.

    Автор:

    Анеля Касымова

    СМИ История Казахстана 150-летие Ахмета Байтурсынова Ахмет Байтурсынов JIBEK JOLY
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