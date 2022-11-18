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    Уникальную технологию очистки воды используют в Лисаковске

    18 Ноября 2022, 14:50

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Проект по очистке воды стоимостью 162 млн тенге запущен в октябре в Лисаковске. Об уникальности проекта рассказал аким города Абай Ибраев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В октябре 2022 года введена в эксплуатацию технология подготовки питьевой воды с применением реагента комплексного действия «Рекомин-КС» и дезинфектора «Диоксид хлора и хлор». Стоимость проекта - 162 млн тенге.

    «Наши специалисты вышли на российскую компанию, которая широко применяет эту технологию в 150 городах Российской Федерации. У нас в Казахстане Лисаковск - пока единственный город, который перешел на эту инновационную технологию»,- отметил А. Ибраев.

    Плюсов реализации проекта - масса. Как сказал аким Лисаковска, технология подразумевает замену старых реагентов, которые применялись ранее, в частности, использование хлора. Одна из важных причин перехода на новую технологию - значительное повышение качества питьевой воды и как следствие - влияние на здоровье граждан.

    Новая система очистки также позволяет избежать различных накоплений внутри водопроводных труб и повышает эксплуатационный период их использования.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область
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