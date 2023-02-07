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    Уникальную скульптуру боба представили в Нью-Йорке

    7 Февраля 2023, 00:07

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Уникальную 40-тонную скульптуру в форме боба представили в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство CNN.

    Работы над пока еще не имеющей названия скульптурой по дизайну Аниша Капура начали еще в 2008 году и завершили только в этом месяце. Похожий на культовое творение британского скульптора «Облачные ворота» в Чикаго, «боб» теперь ярко сияет на углу улиц Черч и Леонард в районе Трайбека в нижнем Манхэттене.

    Его высота в самой высокой точке достигает почти 6 метров. Его создание обошлось от 8 до 10 миллионов долларов США. Скульптура как бы подпирает здание башни Jenga Towers, спроектированной Herzog & de Meuron.

    Работы по полировке новой достопримечательности Манхэттена начались более четырех лет назад, но процесс постоянно откладывался из-за различных проблем и ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. В результате скульптура годами стояла в частично законченном виде, окруженная строительными лесами и без большей части мерцающей оболочки, за что получила прозвище «полубоб».

    В сообщении Alexico Group от 2018 года, опубликованном на сайте Tribeca Citizen, производитель скульптуры компания Performance Structures, заявила об огромных логистических и технических проблемах, связанных с ее изготовлением.

    Каждый срез в скульптуре имеет свою индивидуальную опорную раму. Опорные рамы для нижних срезов прикручены болтами, а сами срезы подвешены на тросах. Вся скульптура подвешена при помощи системы тросов и пружинных элементов. Она способна немного двигаться при изменении температуры на улице, а также реагирует на порывы ветра и снег.

    Британский скульптор Аниш Капур известен своими произведениями простой формы с изогнутыми линиями, часто имеющими зеркальную поверхность. Он создал ряд масштабных работ, как 35-метровая Taratantara в Гейтсхеде или 110-тонная стальная скульптура Cloud Gate (Облачные ворота) в парке «Миллениум» в Чикаго. Работы Аниша Капура выставлялись по всему миру от Лондона до Токио.


    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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