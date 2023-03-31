Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы

    31 Марта 2023, 21:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку с редким тяжёлым диагнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4-летнюю девочку, страдающую от врожденной тяжелой формы плоскостопия – плоско-вальгусной деформации обеих стоп и несовершенного остеогенеза (повышенной хрупкости и ломкости костей), успешно прооперировали травматологи-ортопеды Детской городской клинической больницы №2 Алматы в рамках уникального мастер-класса с участием президента Русской ассоциации Понсети Максима Вавилова.

    Как сообщили в пресс-службе больницы, проведено совместное хирургическое вмешательство по устранению патологии костно-суставной системы – перемещение или трансплантация сухожилия, ахилопластика, артроэрез подтаранного сустава с внедрением аутотрансплантанта с правой подвздошной кости. Операция длилась более одного часа.

    Сложнейшие операции на опорно-двигательном аппарате нижних конечностей проводятся в рамках ОСМС.

    По словам заведующего отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлана Садырбалина, долгое время из-за хрупкости костей операция была противопоказана. Девочка получала специальную заместительную терапию в НИИ Материнства и детства в Астане.

    «Ребенок родился с данными патологиями. Были жалобы на боли в стопах, на деформацию стоп, невозможность бегать, прыгать, он испытывал боль даже при ходьбе. До определенного времени делать операцию на костную суставную систему, было невозможным. Кости бы не выдержали и рассыпались. Мы ждали 4-х летнего возраста, как кости станут достаточно крепкими, твердыми. Произвели операцию: устранение вальгусного плоскостопия. Сейчас, после операции, часть этих жалоб исчезнет. Теперь ей предстоит длительное реабилитационное лечение», - отметил Ерлан Садырбалин.

    Маленькая пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации по послеоперационному уходу и реабилитации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лечение от ковида продолжают получать 1911 казахстанцев
    Прорыв совершили ученые с помощью сверхмощного телескопа в обсерватории Ассы-Тургень
    В Алматы стартует городской конкурс среди молодых учителей
    50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров