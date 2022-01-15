Умирзак Шукеев: Нужно использовать опыт Сайрамского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Сайрамском районе Туркестанской области функционирует дискуссионный клуб «Парасат». В клубе, созданном при акимате района регулярно встречаются местные руководители и население, обсуждают и решают самые актуальные проблемы. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе рабочей поездки в Сайрамский район поручил реализовать этот опыт во всех районах и городах региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На встрече с представителями интеллигенции и жителями Сайрамского района в селе Карабулак глава региона выслушал предложения и пожелания сайрамцев. Умирзак Шукеев отметил, что по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева будет разработан план развития западных и южных областей, что придаст положительный импульс повышению потенциала страны.

Вместе с тем, он выразил признательность за патриотизм народу Туркестана, который сохранил единство и спокойствие в условиях чрезвычайного положения, отметив, что все это свидетельствует о хорошей взаимосвязи между местными акиматами и членами общества, населением.

«В результате сплоченности жителей региона и совместной работе правоохранительных органов, акиматов, общественных активистов, интеллигенции и молодежи-волонтеров случаев хулиганства в области не зарегистрировано. Были мирные митинги, со всеми активистами была проведена разъяснительная работа, был налажен конструктивный диалог. Благодаря совместным усилиям по стабилизации ситуации в нашей области отменен режим ЧП. Если сидеть в кабинете, не встречаться с народом, то и не будешь знать, какие есть проблемы в обществе. Поэтому, несмотря на пандемию, в поездках по районам, городам я обязательно провожу встречи с ветеранами, интеллигенцией. К встречам подключаем предпринимателей, молодежь, гражданских активистов, общественность и население региона в целом. Давайте поговорим, послушаем друг друга, вместе решим проблемы. Я готов свободно обмениваться мнениями и отвечать на ваши вопросы, – сказал аким региона, высоко оценив добрые дела сайрамцев.

«В густонаселенном Сайраме каждый занимается своим делом. Нет человека, который сидел бы без дела. Все работают в родном селе. Район лидирует по количеству самозанятых. Стоит отметить, что в Сайрамском районе работает дискуссионный клуб «Парасат». Выездные заседания клуба проходят в каждом селе, где обсуждаются актуальные вопросы. Некоторые проблемы решаются в тот же час. Главное, чтобы была диалоговая площадка между властью и народом. Опыт Сайрамского района мы должны использовать во всех районах, городах региона. В развитии предпринимательства есть также много наглядных примеров. Как я уже говорил, у нас хорошая связь между народом и властью. Нужно эту связь укреплять. Каждый аким, если он хорошо знает проблему, уровень жизни своего села, может и должен наладить открытый диалог с жителями. Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручения Правительству, акиматам, направленные на повышение потенциала страны. Будут решаться вопросы стабилизации цен и безработицы. Мы и дальше будем работать над укреплением связей с общественностью, – сказал У. Шукеев.

На встрече ветераны, представители интеллигенции, молодежь высказали свои предложения по актуальным вопросам текущего дня. Председатель областного Совета ветеранов Женисбек Мауленкулов и другие старейшины отметили, что нет ценности, превышающей единство страны. А также они заявили, что поддерживают все инициативы Главы государства.

В ходе рабочей поездки аким области встретился с представителями школы волонтеров, созданной при Сайрамском районном «Молодежном ресурсном центре». Здесь регулярно благотворительностью занимается около 80 волонтеров. Положительно оценив инициативу молодежи, аким пожелал им успехов в работе. В ходе рабочей поездки Умирзак Шукеев ознакомился с работой медицинского центра «MEDICAL PARK-E» в населенном пункте Касымбек датка. В центре, который открылся в 2020 году, медицинскую помощь оказывают высококвалифицированные врачи.

Также глава региона осмотрел мастерскую аграрно-технического колледжа. Здесь готовят специалистов в области сельского хозяйства, которые работают во благо страны.



