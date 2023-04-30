Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Умер российский модельер Вячеслав Зайцев

    30 Апреля 2023, 23:47

    МОСКВА.КАЗИНФОРМ - На 86-м году жизни скончался российский модельер Вячеслав Зайцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РБК.

    Источник заявил, что 30 апреля Зайцева госпитализировали с внутренним кровотечением, он скончался в реанимации.
    Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он закончил Московский текстильный институт, получив диплом художника-модельера. В 1982 году в Москве открылся дом моды имени Зайцева, где в том числе проходили показы его коллекций.
    В конце 80-х его он стали одним из первых советских дизайнеров, одежду которых начали показывать на неделе моды в Париже и Флоренции. Позднее его коллекции демонстрировались в США, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Культура Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Умер модельер Валентин Юдашкин
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров