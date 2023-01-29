Умер мультипликатор Вячеслав Назарук - создатель образа кота Леопольда

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Мультипликатор, создатель образов кота Леопольда и Крошки Енота Вячеслав Назарук умер на 82-м году жизни. Прощание с ним состоится 1 февраля в Москве. Об этом сообщил в воскресенье шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертенок с пушистым хвостом» и многих других Вячеслав Назарук. … В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории», - написал Капков в Facebook.

Прощание с Назаруком пройдет 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице, отметил Капков.

Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне Московский педагогический государственный университет, МГПУ), затем курсы творческих работников Центрального телевидения при Госкомитете Совмина СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио).

В 1970-1989 годы был художником-постановщиком студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР. Во время работы там участвовал в создании 17 фильмов-спектаклей и более 40 рисованных и кукольных мультфильмов - «Крошка Енот», «Бокс», «Раз ковбой, два ковбой», «Мама для мамонтенка», «Чертенок с пушистым хвостом» и цикла о коте Леопольде.

Кроме того, Назарук известен как книжный иллюстратор и живописец. Он автор серии полотен, посвященных русской истории: «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Крещение», триптих «Слово о полку Игореве». Картины Назарука находятся в коллекциях Государственного исторического музея, Государственного музея истории религии и частных собраниях.





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