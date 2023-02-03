Умер модельер Пако Рабан

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.

Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов - пластика, бумаги и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы. Его одежду носили многие звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Смерть Рабана подтвердила компания-учредитель его бренда, представители которой подчеркнули, что он «отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить».

В заявлении, размещенном на официальном аккаунте известного дизайнера в «Инстаграме», говорится: «Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет.

Среди самых выдающихся деятелей моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения.

Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями».





Фото: www.bbc.com