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    Умер модельер Пако Рабан

    3 Февраля 2023, 20:50

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.

    Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов - пластика, бумаги и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы. Его одежду носили многие звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

    Смерть Рабана подтвердила компания-учредитель его бренда, представители которой подчеркнули, что он «отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить».

    В заявлении, размещенном на официальном аккаунте известного дизайнера в «Инстаграме», говорится: «Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет.

    Среди самых выдающихся деятелей моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения.

    Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями».


    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Франция Общество
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