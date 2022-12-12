Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Умер легендарный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой

    12 Декабря 2022, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 82 году ушел из жизни заслуженный казахстанский тренер по боксу Феликс Цой, передает МИА «Казинформ».

    Известные казахстанские спортсменки Ангелина Лукас и Фируза Шарипова высказали свои соболезнования родным и близким Феликса Цоя.

    «Выдающуюся роль в развитии бокса в Казахстане сыграл великий тренер - Феликс Тихонович Цой. Его воспитанники имеют громкие имена: Рашид Кабиров, Болат Жумадилов, Бахтияр Тлегенов. Мне удалось поработать с Феликсом Тихоновичем в Таразе, он научил меня всему, что я делаю в ринге. Я считаю его своим первым наставником и тренером! Мы не работали вместе с Феликсом Тихоновичем года 4, но по сей день каждое его слово, каждый совет я помню и все делаю.

    В каждом своем бою и перед каждым боем помню наши беседы, перед каждым! Феликс Тихонович - Легенда! Я горда, что работала с Вами, я Вас очень любила и буду помнить всю свою жизнь. Феликс Тихонович, сегодня я стала чемпионкой мира и именно вы заложили во мне наш таразский бокс, таразскую школу бокса, самую грамотную!», - написала Ангелина Лукас на своей странице в сети Instagram.

    «Ушел из жизни мой первый тренер Цой Феликс Тихонович. Мой учитель, наставник, друг, моя семья. Человек, который всегда в меня верил. Я была первая и единственная девушка, которую он тренировал, потому что бесконечно верил в мой успех.

    Он всегда говорил мне, что надо смотреть сопернику в глаза, несмотря ни на что, даже если ты проигрываешь. Никогда не унывать и верить в победу. Для меня это огромная утрата, мое сердце просто разрывается от боли. Свой бой 23 декабря, я хочу посвятить Феликсу Тихоновичу, но сегодня, я прерываю свою подготовку и вылетаю в Тараз, чтобы попрощаться….Навсегда», - поделилась Фируза Шарипова.

    Причина смерти не уточняется. Прощание с заслуженным тренером РК пройдет 13 декабря в Таразе.

    Фото: magnolia.kz
    Спорт Утраты Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионка Азии по боксу из Казахстана проиграла серебряной призерке ЧМ-2022
    Непобежденный чемпион из Казахстана нокаутом выиграл десятый бой в профи
    Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    Боксер из Казахстана нокаутировал дебютанта
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    3 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
    4 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    5 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
    Новости партнеров