Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф

ИСЛАМАБАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф (2001-2008) умер на 80-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщил пакистанский телеканал Geo.tv. По его данным, смерть Мушаррафа подтвердила его семья. Экс-глава глава государства находился в частной больнице в Дубае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в октябре 1999 года в результате военного переворота. 20 июня 2001 года он провозгласил себя президентом, сохранив за собой посты премьер-министра и начальника штаба сухопутных сил. В апреле 2002 года срок его президентства был продлен на пять лет. В 2007 году Мушарраф вступил в конфликт с собственным окружением, настаивавшим на переговорах с оппозицией, а также с Верховным судом, высказавшимся против его участия в очередных президентских выборах. Тем не менее, 6 октября 2007 года он был переизбран на новый срок, но затягивание утверждения итогов выборов Верховным судом спровоцировало внутриполитический кризис. В этой обстановке 3 ноября 2007 года Мушарраф ввел чрезвычайное положение, приостановил действие конституции и ряда гражданских свобод. 28 ноября того же года он оставил пост командующего армией и принял присягу в качестве гражданского президента. Однако парламентские выборы, состоявшиеся в феврале 2008 года, принесли победу оппозиции, поэтому во избежание импичмента Мушарраф 18 августа 2008 года был вынужден уйти в отставку, после чего уехал в Лондон.

24 марта 2013 года Мушарраф вернулся на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах. Однако уже 31 марта против него было возбуждено несколько уголовных дел. 18 апреля того же года суд выдал ордер на его арест, 20 августа ему были вынесены официальные обвинения. Мушарраф был арестован и помещен под домашний арест. В марте 2016 года ему было разрешено уехать за границу для прохождения лечения, при этом он пообещал вернуться в Пакистан, чтобы предстать перед судом.

17 декабря 2019 года Специальный суд Пакистана вынес Мушаррафу смертный приговор. Его признали виновным в государственной измене в связи с приостановлением им действия конституции и введением чрезвычайного положения в 2007 году. Экс-глава Пакистана последние годы проживал в Дубае (ОАЭ).





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