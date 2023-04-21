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    Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой

    21 Апреля 2023, 11:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Горьковой Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года, в городе Шемонаиха Восточно –Казахстанской области.

    Образование – высшее.

    В 2005 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, по специальности юриспруденция, юрист.

    В 2007 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, по специальности бакалавр финансов.

    С 29 июня 2007 года по 18 ноября 2014 служил в органах финансовой полиции, Восточно-Казахстанская область город Шемонаиха.

    С 14 апреля 2015 года по 22 сентября 2020 года был заместителем акима Шемонаихинского района.

    С 23 сентября 2020 года до настоящего времени был акимом Риддера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Восточно-Казахстанская область Акимат Регионы Общество Утраты
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