УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Умер аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Горьковой Дмитрий Анатольевич родился 6 октября 1983 года, в городе Шемонаиха Восточно –Казахстанской области.
Образование – высшее.
В 2005 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, по специальности юриспруденция, юрист.
В 2007 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, по специальности бакалавр финансов.
С 29 июня 2007 года по 18 ноября 2014 служил в органах финансовой полиции, Восточно-Казахстанская область город Шемонаиха.
С 14 апреля 2015 года по 22 сентября 2020 года был заместителем акима Шемонаихинского района.
С 23 сентября 2020 года до настоящего времени был акимом Риддера.