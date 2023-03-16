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    Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев

    16 Марта 2023, 15:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется уменьшить величину комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% в месяц от пенсионных активов до 0,008%, но не более 0,04-кратного месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета. Такая норма предусмотрена в обновленном Социальном кодексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Данная норма коснется всех 11,9 млн вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ с 1998 года по сегодняшний день.

    «Это уменьшает сумму комиссионного вознаграждения, которую снимают с наших пенсионных активов. То есть нам на счета будет больше идти. Если за обслуживание раньше больше брали, теперь будут меньше. То есть остается большая сумма пенсионных активов на ваших счетах», - пояснила журналистам министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в кулуарах Сената РК.

    Она добавила, что на сегодня активы ЕНПФ составляют 15 трлн тенге. И в связи с увеличением объема средств, возникла необходимость снижения административных расходов.

    Ранее сообщалось, что Сенат Парламента принял во втором чтении проект Социального кодекса РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Экономика Пенсия
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