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    Уменьшатся ли поступления в бюджет из-за аварии на КТК

    10 Ноября 2022, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления в Национальный фонд и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме, сообщил Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается поступлений в бюджет, то мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и Национальный фонд. В Национальный фонд у нас, например, по году были запланированы поступления от нефтяного сектора в 3,9 млн тенге, и, мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также остановился на поступлениях в республиканский бюджет.

    «Что касается поступлений в республиканский бюджет, то от экспортных таможенных пошлин у нас было запланировано 1,8 млн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца оставшиеся суммы поступят. Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления в Национальный фонд и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме», - заверил Алихан Смаилов.

    Фото: svetland-oil.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

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