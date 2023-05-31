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    Улучшить жилищные условия смогут семьи с особенными детьми в Атырау

    31 Мая 2023, 01:38

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау семьи, воспитывавшие особенных детей, смогут улучшить жилищные условия. Об этом сообщил аким области Серик Шапкенов на встрече с родителями таких детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече, прошедшей в центре школьников им. Абая, приняли участие около 50 родителей особенных детей. Они рассказали акиму о проблемах, с которыми сталкиваются их семьи. В первую очередь жилищных.

    «С июля текущего года будет введена в действие новая программа для многодетных мам, членов неполных семей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, которые состоят в очереди на получение жилья. По итогам переговоров с АО «Отбасы банк» вводим в действие программу «Бақытты отбасы – Атырау», которая даст возможность приобрести в кредит вторичное жилье. Для этого из областного бюджета будут выделены средства. Участники программы смогут получить кредит на приобретение жилья под 5 процентов сроком на 20 лет. Мы прекрасно понимаем, что у вас не хватает средств и на аренду жилья. Поэтому по данной программе вы сможете получить жилье без первоначального взноса. По городу Атырау будут предоставлены кредиты на сумму до 18 млн тенге, в районах – до 13 млн тенге», – сообщил Серик Шапкенов.

    Также на встрече были затронуты вопросы здравоохранения, образования, качества ортопедической обуви, возмещения затрат лицам, сопровождающим людей с ограниченными возможностями на санаторно-курортное лечение.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Жилье Общество Атырау
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