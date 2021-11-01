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    Улучшение эпидситуации с коронавирусом отмечается в Узбекистане

    1 Ноября 2021, 21:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, 31 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 281 человека. 19 октября были выявлены 406 случаев заражения коронавирусом, 24 и 28 октября COVID-19 был обнаружен у 365 и 390 человек соответственно. Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 182 045, или 98 % от заболевших.

    «Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, мы просим население не расслабляться, строго придерживаться установленных правил карантина, тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан», - призывает Минздрав РУ.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Общество Коронавирус в мире Мировые новости
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