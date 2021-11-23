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    Улучшение эпидситуации по коронавирусу наблюдается в Узбекистане

    23 Ноября 2021, 20:26

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, 22 ноября коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 человек - это минимальный показатель с июня, когда в республике начали фиксировать очередную волну пандемии.

    В июне-августе показатель заболеваемости держался на уровне 800-1000 человек в сутки. В сентябре-октябре за день выявлялось до 400 случаев заражения COVID-19.

    Общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 191 750, или 98 % от заболевших.

    «Хотя ситуация с коронавирусом в стране улучшается, мы просим население не расслабляться, строго придерживаться установленных правил карантина и тем самым обезопасить себя и здоровье других граждан», - призывает Минздрав РУ.

    Напомним, с 17 ноября текущего года в Узбекистане началась д обровольная ревакцинация от COVID-19.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в мире Мировые новости
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