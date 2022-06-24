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    Улицы и дворы поселка затопило в Алматинской области

    24 Июня 2022, 11:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Во время проливного дождя по улицам села Туменбай прошел склоновый сток воды. Подтопленных жилых домов нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматинской области, 23 июня в 17:40 в Кегенском сельском округе в селе Туменбай в результате кратковременного и проливного дождя, который длился 35-40 минут, произошел склоновый сток с разливом по улице Акшокы.

    Подтопленных жилых домов нет, по 11 дворовым участкам вода прошла в транзите. Осадки прекратились в 18:20, уровень воды спал.

    В ДЧС сообщили, что на республиканской автодороге «Кокпек-Кеген-Тюп-Жаланаш – Саты-Курметты с подъездом к озеру Кольсай» произошел перелив воды через проезжую часть дороги.

    «В данное время уровень воды спал, движение автотранспорта проходит в штатном режиме, дорожными службами установлены знаки и проводятся восстановительные работы дорожного полотна», - добавили в ДЧС.

    Ранее в Кордайском районе Жамбылской области сошел сель из-за дождя. Подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также повреждены две хозяйственные постройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео Регионы Казахстана Общество МЧС ДЧС Природа Вода
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