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    • Улицу Сейфуллина перекроют в Нур-Султане

    7 Августа 2022 02:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане улица Сейфуллина будет полностью перекрыта между пр. Республики и ул. Ауэзова, передает МИА «Казинформ».

    «В связи капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа текущего года, улица Сейфуллина на участке от пр. Республики до ул. Ауэзова будет полностью закрыта для движения транспортных средств, в том числе для общественного транспорта. Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки соответствующих временных дорожных знаков», - сообщили в департамента полиции столицы.


    #Нур-Султан #Транспорт #Дороги
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