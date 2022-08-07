Улицу Сейфуллина перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане улица Сейфуллина будет полностью перекрыта между пр. Республики и ул. Ауэзова, передает МИА «Казинформ».

«В связи капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа текущего года, улица Сейфуллина на участке от пр. Республики до ул. Ауэзова будет полностью закрыта для движения транспортных средств, в том числе для общественного транспорта. Движение будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме, посредством установки соответствующих временных дорожных знаков», - сообщили в департамента полиции столицы.



