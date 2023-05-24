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    Уличных торговцев незаконно привлекли к ответственности в Петропавловске

    24 Мая 2023, 22:52

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Петропавловска выявила нарушения при привлечении к ответственности граждан за торговлю на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, в прошлом году в городе привлекли к ответственности 822 человека за нарушения правил торговли. Из них 28 оштрафовали, остальные обошлись предупреждением.

    «В нарушение требований законодательства незаконно привлечены к ответственности 10 лиц за осуществление торговли в разрешенных местах. По актам прокурора города незаконные постановления должностных лиц отдела полиции прекращены с освобождением лиц от административной ответственности за отсутствием состава правонарушения», - проинформировали в городской прокуратуре.

    Надзорный орган провел анализ установленных мест торговли. В результате прокуроры посчитали действующее постановление акимата Петропавловска об определении таких мест не соответствующим в полной мере потребностям горожан.

    «После вмешательства прокуратуры области местный исполнительный орган постановление пересмотрел. Увеличены и определены новые места размещения нестационарных торговых объектов на территории города с учетом соответствия интересам жителей Петропавловска», - добавили в городской прокуратуре.

    На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления. В сравнительной таблице видно, что количество мест размещения нестационарных торговых объектов увеличили с 11 до 16. Проект будет находиться на публичном обсуждении до 5-го июня.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Генпрокуратура Акимат Общество Петропавловск
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