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    Улан Саркулов назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы

    21 Апреля 2022, 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Саркулов Улан Серикович родился 27 июля 1980 года в Актюбинской области. Окончил Академию ФСБ РФ, Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 2002 году в департаменте КНБ по Актюбинской области.

    С 2004 по 2006 гг. - атташе, третий секретарь - заведующий общим отделом Посольства РК в РФ.

    В разные годы трудился в аппаратах акима Мангистауской и Кызылординской областей, работал помощником заместителя Премьер-Министра РК и заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Управления делами Президента РК. С 2015 года работал заместителем руководителя хозяйственного управления Парламента РК.

    С 16 ноября работал руководителем управления по госзакупкам Актюбинской области.

    Также распоряжением Главы государства Кожабаев Максат Аманкулович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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