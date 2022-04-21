Улан Саркулов назначен заместителем председателя Антикоррупционной службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Саркулов Улан Серикович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Саркулов Улан Серикович родился 27 июля 1980 года в Актюбинской области. Окончил Академию ФСБ РФ, Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 2002 году в департаменте КНБ по Актюбинской области.

С 2004 по 2006 гг. - атташе, третий секретарь - заведующий общим отделом Посольства РК в РФ.

В разные годы трудился в аппаратах акима Мангистауской и Кызылординской областей, работал помощником заместителя Премьер-Министра РК и заведующим отделом организационно-контрольной и кадровой работы Управления делами Президента РК. С 2015 года работал заместителем руководителя хозяйственного управления Парламента РК.

С 16 ноября работал руководителем управления по госзакупкам Актюбинской области.

Также распоряжением Главы государства Кожабаев Максат Аманкулович освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).





