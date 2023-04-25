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    Укравшего у жителей мобильные телефоны мошенника осудили в Кызылординской области

    25 Апреля 2023, 04:19

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Житель Кызылординской области, злоупотребляя доверием трех граждан, попросил дать поговорить по телефону, обманным путем завладел и продал их гаджеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе следствия незаконные действия подозреваемого полностью доказаны, его действия квалифицированы по пункту 4 части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество» и дело с обвинительным актом направлено в суд.

    Обвиняемый приговором суда признан виновным по пунктам 4 части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Борьба с преступностью МВД РК
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