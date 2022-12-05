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    Украинская сторона предложила кандидатуру нового посла – МИД РК

    5 Декабря 2022, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что украинская сторона предложила кандидатуру нового посла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как сообщалось ранее на брифингах, украинская сторона предложила кандидатуру нового посла. Мы сейчас рассматриваем эту кандидатуру. Они не могут назначить посла без согласования с нами. Таков порядок», - сказал на брифинге для представителей СМИ официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. МИД РК выразил протест послу Украины из-за его провокационных высказываний.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Украина
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