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    Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней подписал Глава государства

    19 Января 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

    В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Конституции Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 101 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Досрочно прекратить полномочия маслихатов всех уровней.

    2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан принять меры по назначению, организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

    3. Правительству Республики Казахстан, акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 19 января 2023 года

    № 105

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Маслихат
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