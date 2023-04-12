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      Северо-Казахстанская область

    Угрозы подтоплений населенных пунктов нет – спасатели СКО

    12 Апреля 2023, 19:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что угрозы подтоплений населённых пунктов и автомобильных дорог талыми водами нет. Основное внимание сосредоточено на проходящем паводке в бассейне реки Есиль.

    «Местные исполнительные органы проводят работу по защите от возможных подтоплений села Тепличное Кызылжарского района и поселка Заречный города Петропавловска. В Тепличном укреплено 200 метров земляного обвалования, уложено 10 тысяч мешков с глиной, еще столько же штабелировано. В Заречном проводится укрепление глиной 1000-метрового обвалования. Окончание работ запланировано в конце текущей недели», - проинформировал Мурат Кангужинов.

    Он добавил, что для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в паводковый период по области подготовили 1 189 единиц техники, 116 плавсредств, 474 мотопомпы, свыше 15,5 тысячи тонн инертных материалов, 41 тысяча штук мешкотары и 1 995 человек личного состава. Для приема эвакуируемого населения организовали 257 эвакуационных пунктов вместимостью 9,5 тысячи человек, 65 палаток.

    «Для оперативного реагирования на угрозы паводка создана и находится в постоянной готовности группировка сил и средств из числа сотрудников департамента, полиции и Национальной гвардии в составе 475 человек и 135 единиц техники», - отметил Мурат Кангужинов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок Петропавловск
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