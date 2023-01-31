Угроза паводка сохраняется в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области сохраняется угроза паводка. О мерах по предупреждению паводка сообщили представители департамента ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного специалиста ДЧС Алишера Сарбаева, под угрозой паводка было 34 населенных пункта, благодаря проведенной работе угроза была снята с 10 населенных пунктов.

«По Актюбинской области сохраняется угроза паводка. Под угрозой находилось 34 населенных пункта, однако благодаря проведенной работе угроза паводка снята с 10 населенных пунктов, у 11 населенных пунктов уменьшена вероятность паводка, остальные - находятся под нашим контролем.

На случай паводка сформирована группа специалистов гражданской обороны, это более 1500 человек. Подготовлены более 400 единиц техники, 190 мотопомп, более 50 плавсредств. Эти средства наращиваются с каждым днем. Активно идет подготовка ГСМ, инертных материалов, предусмотрены денежные средства на предупреждение и ликвидацию ЧС - это более 360 млн тенге. Предусмотрены денежные средства на резерв ЧС - это более 3 млрд тенге», - сказал Алишер Сарбаев.

В начале марта в регионе пройдут республиканские штабные учения «Коктем» по подготовке к паводковому периоду. В рамках учений также будут проведены мероприятия по защите населенных пунктов - обвалование, укрепление населенных пунктов, вывоз снега.

В Актобе, по его словам, сейчас идет расчистка русел рек от мусора, камыша. В марте запланирована очистка арыков, водопропускных каналов.

Будет ли этой весной больше талой воды, специалисты пока не знают. Все зависит от скорости таяния снега, точный прогноз будет известен в марте.

В прошлом году из-за быстрого таяния снега талыми водами затопило арыки в микрорайоне Батыс-2, в один из каналов упала и чуть не утонула школьница. Специалист ДЧС рассказал какую профилактическую работу проводят в этом микрорайоне.

«По микрорайону Батыс 2, жилому массиву Береке, по Южному обходу, через которые в город пришла талая вода в прошлом году, занимается акимат Актобе. До конца месяца работы будут завершены, угроза паводка в этих районах будет снята», - сказал А. Сарбаев.



